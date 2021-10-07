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Son dakika haber: Erzincan'daki itfaiye personeline asansörde mahsur kalanları kurtarma eğitimi verildi

AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Erzincan'daki itfaiye personeline asansörde mahsur kalanları kurtarma eğitimi verildi

Son dakika haberi... Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri asansörde mahsur kalanları kurtarma eğitimi aldı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri asansörde mahsur kalanları kurtarma eğitimi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, makine mühendisleri tarafından İtfaiye Müdürlüğü personeline yönelik eğitim verildi.

Eğitimlerde mühendisler, itfaiye görevlilerine, asansörün çalışma işleyişi, asansör arızalarına müdahale ve asansörde mahsur kalanları kurtarma konularında bilgiler aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürü Sami Karakaş, şunları kaydetti:

"Asansörde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma operasyonlarında görevli personelimize asansör kurulumu ve montajı yapan mühendislerce eğitimler verildi. Amacımız personellerimizin karşılaşabilecekleri asansör çeşidine göre daha hızlı hareket edip mahsur kalan vatandaşlarımızı daha çabuk kurtarmalarını sağlamak."

Son dakika haber: Erzincan'daki itfaiye personeline asansörde mahsur kalanları kurtarma eğitimi verildi

Son dakika haber: Erzincan'daki itfaiye personeline asansörde mahsur kalanları kurtarma eğitimi verildi

AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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