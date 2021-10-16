Son dakika haber | Çekirge operasyonu kapsamında Antalya'da 5 kişi tutuklandı

ANTALYA (DHA) - ÜLKE genelinde 28 ayrı ilde düzenlenen 'Çekirge' operasyonu kapsamında Antalya'da gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı. Vatandaşların toplam 5 milyon 900 bin TL dolandırıldığı ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı tarafından 'evrakta sahtecilik', 'tapu dolandırıcılığı' ve halk arasında 'saadet zinciri' olarak bilinen 'piramit satış sistemi' ile haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik 28 ilde 'Çekirge' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında Antalya'da piramit satış sistemi kurdukları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, bin 359 üyeyi yaklaşık 3 milyon 500 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Operasyonun genişletilmesiyle tapu dolandırıcılığı yapan 5, evrakta sahtecilik yapan 1 şüpheli daha yakalandı.

Operasyon kapsamında, mağdur vatandaşların toplam 5 milyon 900 bin TL dolandırıldığı tespit edildi.