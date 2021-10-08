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Son dakika gündem: Kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabeye müebbet istemi

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabeye müebbet istemi

Son dakika haberlerine göre BOLU'da, traktörü evin önüne çektiği için tartıştığı kardeşi İlhami Gören'i (44) 2 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Hüseyin Gören (46) hakkında mütalaa açıklandı.

BOLU (DHA) - BOLU'da, traktörü evin önüne çektiği için tartıştığı kardeşi İlhami Gören'i (44) 2 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Hüseyin Gören (46) hakkında mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, Gören'in ömür boyu hapse çarptırılmasını istedi.

Olay, 5 Mart'ta, Ağaççılar köyünde meydana geldi. Hüseyin Gören, köy konağı önünde kardeşi İlhami Gören ile tartışmaya başladı. Traktörü evinin önüne park ettiği gerekçesiyle kardeşine tepki gösteren Hüseyin Gören, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, 2 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan İlhami Gören, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan Hüseyin Gören ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten öldürme' suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan İlhami Gören, hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada kendisini savunan İlhami Gören, "Kardeşimi kasıtlı olarak öldürmedim. Onu korkutmak amacıyla bıçağı salladım. Çok pişmanım. Kardeş katili olarak anılmaktan da utanıyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısı, duruşmada mütalaasını açıkladı. Hüseyin Gören'in 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, hakkında haksız tahrik olduğu yönünde karar verilirse de 18 yıl ile 24 yıl arası hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşma, ertelenirken, Hüseyin Gören'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.


Son dakika gündem: Kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabeye müebbet istemi

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri
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