Son dakika gündem: Kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabeye müebbet istemi

BOLU (DHA) - BOLU'da, traktörü evin önüne çektiği için tartıştığı kardeşi İlhami Gören'i (44) 2 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Hüseyin Gören (46) hakkında mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, Gören'in ömür boyu hapse çarptırılmasını istedi.

Olay, 5 Mart'ta, Ağaççılar köyünde meydana geldi. Hüseyin Gören, köy konağı önünde kardeşi İlhami Gören ile tartışmaya başladı. Traktörü evinin önüne park ettiği gerekçesiyle kardeşine tepki gösteren Hüseyin Gören, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, 2 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan İlhami Gören, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan Hüseyin Gören ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.