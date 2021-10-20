Silvan'da ticari taksi plakası ihalesi yapılacak

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan ilçesinde 110 ticari taksi plakası için ihaleye çıkıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan'da vatandaşların ilçe merkezinde ulaşımlarını kolaylaştırmak ve taksi taşımacılığını kayıt altına almak amacıyla 110 ticari taksi plakasını 29 yıllığına ihale edecek.

Ticari taksiler yeni hastane 15, postane 10, cami 15, minibüs depolama 10, lise 10, belediye 10, Diyarbakır yeni yol 10, Anıt 10, Asayiş 10 ve TOKİ'de 10 olmak üzere 10 noktada kurulacak duraklarda hizmet verecek.

İhale tarihinden itibaren geriye dönük kesintisiz 5 yıl ve halen Silvan'da ikamet etme şartının arandığı ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak.

Her bir ticari plakanın muhammen bedeli KDV hariç 100 bin lira olarak belirlenen ihaleye gerçek kişiler katılabilecek. Her bir plakaya herkesin müracaat edilebileceği ihalede, sözleşme imzalamaya hak kazanan kişi diğer plakalar için teklif veremeyecek.

İhaleyi kazanan kişiler, bedelin yarısını peşin diğer yarısını da bir yıl süre içerisinde 2 taksitte ödeyebilecek. Ayrıca bedelin tümünü tek seferde yapmak isteyenler için yüzde 10 indirim uygulanacak.

Ödeme şartlarını yerine getiren kişilerin en geç 3 ay içerisinde istenilen özellikte aracı alarak faaliyete başlaması gerekiyor.

25-26 Ekim'de Ali Emiri Kültür Merkezi'nde her bir plaka için ayrı ayrı olmak üzere Belediye Encümenince yapılacak ihaleler, belirlenen günlerde bitmemesi halinde sonraki günlerde devam edilecek.