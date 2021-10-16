Sarıyer'de kuryeyle ev sahibinin yanlış adres kavgası

Olay, 27 Eylül gecesi saat 02.00 sıralarında Ptt Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli kurye Görkem Karaaş, kendisine verilen siparişi teslim etmek için belirtilen adrese gitti. Zili çalan Karaaş'a, kapıyı açan kişi tarafından yanlış adres nedeniyle hakaret edildi. Saldırıya uğrayan kurye kendisini savunmak için elindeki kaskla, zilini çaldığı kişinin başına vurdu. Kavgayı görenler araya girerek tarafları ayırdı. Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Son Dakika Haberleri