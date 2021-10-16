ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 2 TUTUKLAMA - Haberler
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ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 2 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da bir kereste deposuna düzenlenen operasyonda, 590 bin uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 100 bin lira ele geçirildi.

ŞANLIURFA'da bir kereste deposuna düzenlenen operasyonda, 590 bin uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 100 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir kereste deposunda uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Depoya baskın yapan ekipler, yapılan aramada, poşetler içerisine gizlenmiş 590 bin uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 100 bin lira ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tarafından 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 2 TUTUKLAMA

ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 2 TUTUKLAMA

ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 2 TUTUKLAMA

ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 2 TUTUKLAMA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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