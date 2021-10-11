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Öğrenciler aşı hakkında bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Öğrenciler aşı hakkında bilgilendirildi

Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen 'Kariyer Günleri' ve 'Aşı Bilgilendirme' programı kapsamında Sağlık Müdürlüğü çalışanları, öğrencileri bilgilendirdi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen 'Kariyer Günleri' ve 'Aşı Bilgilendirme' programı kapsamında Sağlık Müdürlüğü çalışanları, öğrencileri bilgilendirdi.

Kahta Anadolu Lisesinde başlayan programda öğrenciler bir taraftan sağlık çalışanlarına mesleki sorular sorarken diğer taraftan da kurulan aşı stantlarında aşılarını olmaya başladı. Narince Köyünde devam eden programa Adıyaman Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, Kaymakam Selami Korkutata, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. İshak Karakurt, çevre köy muhtarları ile okul müdürleri katıldı.

Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca başkanlığında düzenlenen programda aşılanma istatistikleri görüşülerek aşılanma oranlarının yükseltilmesi doğrultusunda istişarelerde bulunuldu. - ADIYAMAN

Öğrenciler aşı hakkında bilgilendirildi

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