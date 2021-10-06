Nijerya'da teröristlerle silahlı çete arasındaki çatışmada en az 30 kişi öldü - Haberler
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Nijerya'da teröristlerle silahlı çete arasındaki çatışmada en az 30 kişi öldü

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Nijerya'da teröristlerle silahlı çete arasındaki çatışmada en az 30 kişi öldü

Nijerya'nın kuzeybatısında Boko Haram'a bağlı Ansaru terör örgütü ile silahlı çete üyeleri arasında çıkan çatışmada en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın kuzeybatısında Boko Haram'a bağlı Ansaru terör örgütü ile silahlı çete üyeleri arasında çıkan çatışmada en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberler e göre, Kaduna eyaletine bağlı Damari bölgesinde Ansaru terör örgütü, eyaletteki silahlı çete üyeleriyle çatıştı.

Çatışmada en az 30 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgedeki evlerin de kundaklandığı çatışmada birçok kişi korkudan bölgeyi terk etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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