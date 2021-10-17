Müşteri olarak bindiği taksiyi çaldı, 3 gün taksicilik yaptı - Haberler
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Müşteri olarak bindiği taksiyi çaldı, 3 gün taksicilik yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Müşteri olarak bindiği taksiyi çaldı, 3 gün taksicilik yaptı

Beylikdüzü'nde müşterisi olduğu taksiyi çalarak 3 gün boyunca taksicilik yapan şüpheli, Avcılarda yakalandı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde müşterisi olduğu taksiyi çalarak 3 gün boyunca taksicilik yapan şüpheli, Avcılarda yakalandı. 11 suçtan kaydı bulunan şüpheli ile polis arasında yaşanan kovalamaca anı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü'nde bir şahıs salı günü sabaha karşı 34 THA 05 plakalı taksiyi durdurarak müşteri gibi bindi. Tır parkı yakınlarına gelindiğinde yolcu bir süre sonra şoför Murat Atabey'den aracı durdurmasını istedi. Bu sırada şoför, tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan indi. Aracın içinde olan yolcu Adülsamet K. taksiyi çalıştırarak kaçtı. Atabey polis ekiplerine ihbarda bulundu. Daha sonrada arkadaşlarına aracının çalındığını söyleyerek bulunması için yardım istedi.

Dün saat 11.30 sıralarında Avcılar'daki bir taksi şoförü, çalınan taksiyi Avcılar Ambarlı Meydanı'nda gördüğünü söyledi. Bilgi üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri harekete geçti. Aracın içerisinde bulunan şüpheli polis ekiplerini fark edince, kaçmaya çalıştı. Şüphelini "dur" ihtarına uymaması üzerine polis ekipleri aracın lastiklerine ateş açtı. Döner kavşakta bir süre tur atan şahıs, araçtan atlayarak kaçmaya çalıştı. Araç bir ağaca çarparak durdu. Yapılan geniş çaplı çalışmaların sonunda, yolcu Adülsamet K.'nin, uyuşturucu madde ticareti, ev ve otomobilden hırsızlık, kasten ve taksirli yaralama gibi 46 ayrı suçtan poliste kaydı bulunduğu, 11 ayrı olay ile ilgili de arandığı öğrenildi. Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

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Haber: Müşteri olarak bindiği taksiyi çaldı, 3 gün taksicilik yaptı - Haberler
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