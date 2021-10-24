MUĞLA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 7 YARALI

ANTALYA (DHA) - MUĞLA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Ula ilçesi Şirinköy mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Muğla istikametine seyir halinde olan Burhan Dokunan (24) idaresindeki 48 AED 134 plakalı otomobil, döner kavşağa girmek için şerit değiştiren Gülşah Derin Kara (33) idaresindeki 48 AGM 492 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Kara ile Dokuna'nın yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan Necil Kavak (43), Gülcan Kara (43), Gizem Dokunan (23), Mehmet Dokunan (49) ile Özgün Dokunan (42) yaralandı.Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.