Malazgirt Kaymakamı Demirer'den öğrencilere Kovid-19 uyarısı - Haberler
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Malazgirt Kaymakamı Demirer'den öğrencilere Kovid-19 uyarısı

AA / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Adaksu Köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Adaksu Köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kılıç ile yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerle bir araya gelen Demirer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemleri kontrol etti, öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Okulun bahçesinde 8. sınıf öğrencilerinin kurulan survivor parkurunda yaptığı yarışı izleyen Demirer, Liselere Giriş Sınavı'na çok çalışmalarını istedi.

Daha sonra sınıfları dolaşan Demirer, okulların bir daha kapanması için koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda da öğrencileri uyardı.

Dünya genelinde salgının etkisini sürdürdüğünü aktaran Demirer, "Hastalıktan korunmamız için mutlaka maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız lazım. Kurallara uyarak derslerinize çalışın. Sizleri devletimizin en yüksek mevkilerinde görmek istiyoruz. Bu yüzden çok çalışıp çok okuyun. Okuldan çıkıp evlerinize gider gitmez bir yere temas etmeden ellerimizi yıkayalım. Eğer okullarımızın kapanmasını istemiyorsak, tedbirlere uymamız gerekiyor." dedi.

Malazgirt Kaymakamı Demirer'den öğrencilere Kovid-19 uyarısı

Malazgirt Kaymakamı Demirer'den öğrencilere Kovid-19 uyarısı

Malazgirt Kaymakamı Demirer'den öğrencilere Kovid-19 uyarısı

Malazgirt Kaymakamı Demirer'den öğrencilere Kovid-19 uyarısı

Malazgirt Kaymakamı Demirer'den öğrencilere Kovid-19 uyarısı
AA / Veysel Eşin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Malazgirt Kaymakamı Demirer'den öğrencilere Kovid-19 uyarısı - Haberler
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