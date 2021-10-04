Kolombiya'da 4 yerli halk liderine suikast düzenlendi - Haberler
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Kolombiya'da 4 yerli halk liderine suikast düzenlendi

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Kolombiya'da 4 yerli halk liderine suikast düzenlendi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, 4 yerli halk lideri, silahlı saldırılarda öldürüldü.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, 4 yerli halk lideri, silahlı saldırılarda öldürüldü.

Kolombiya basınında yer alan habere göre, ülkenin Putumayo ve Cauca yönetim bölgesine bağlı Puerto Leguizamo ve Argelia kasabasında, kimliği belirsiz silahlı kişiler, toplum liderlerine silahlı saldırıda bulundu.

Cinayete kurban gidenlerden ikisinin yolda pusuyu düşürüldüğü, diğer ikisinin de evlerinde kahvaltı yaparken öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsünün (Indepaz) verilerine göre, ülkede bu yıl 130'dan fazla toplum lideri, suikastlara kurban gitti.

FARC ile devlet arasında Kasım 2016'da imzalanan "barış anlaşmasından" bu yana, yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleriyle aktivistler, suikastların hedefi oluyor.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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