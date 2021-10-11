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Keban'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri sona erdi

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri sona erdi

Elazığ'ın Keban ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikler boks ve hentbol yarışmaları ile sona erdi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikler boks ve hentbol yarışmaları ile sona erdi.

Keban Kapalı Spor Salonunda düzenlenen yarışmalara katılan öğrenciler başarı sağlamak için kıyasıya mücadele etti.

Beden eğitimi öğretmeni Turgay Baş ve Hamza Kendircioğlu yönetiminde yapılan yarışmalarında dereceye giren öğrencilere madalyalarını Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin verdi.

Keskin, boks ve hentbol yarışmaları ile Amatör Spor Haftası etkinliğinin sona erdiğini belirterek, bu tür sportif etkinliklerle öğrencilerin becerilerini ortaya çıkarmak ve sosyal kaynaşmayı sağlamak istediklerini söyledi.

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri
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