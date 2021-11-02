Kardeş Eli Derneği, Nijerya'da inşa ettiği mescidi hizmete açtı

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, Afrika ülkelerinden Nijerya'da inşa ettiği mescidin açılışını yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Hz. Muhammed'in "Kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit inşa ederse, Allah ona cennette bir ev inşa eder." vaadiyle yola çıkan Kardeş Eli, dünyanın diğer ucundaki kardeşlerine umut ışığı olmaya devam ediyor. Afrika'da hem eğitim hem de yaşam alanı olarak kullanılan mescitler, ayrıca ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için bölge halkına olanak sağlıyor.

Faaliyetlerine 17 ülkede devam eden dernek, Nijerya'da 120 metrekarelik alana inşa ettiği mescidin açılışını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Genel Müdürü Uğur Erkoca, İslamiyet'te bütün yeryüzünün mescit kabul edildiğini ancak namazların cemaatle camide kılınmasının gerek sevap bakımından gerekse sosyal yönden büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Mescidi, "kültür, ilim ve bilgi alma merkezi" olarak tanımlayan Erkoca, "Ne yazık ki dünyanın bir diğer ucunda kardeşlerimiz bu ibadet olanaklarından mahrum kalıyor. Ayrıca yoksulluk ve çaresizlik ile mücadele ediyorken, derneğimiz bu mücadelesinde Müslüman kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor." ifadelerini kullandı.

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