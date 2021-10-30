İrlanda'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Haberler
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İrlanda'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel
İrlanda'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

İrlanda'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü, Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

İrlanda'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü, Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay'ın ev sahipliğinden düzenlenen resepsiyon, İrlanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle Türk vatandaşlarından oluşan sınırlı sayıdaki davetlinin katılımıyla yapıldı.

Olcay, İstiklal Marşı ve İrlanda milli marşının okunmasının ardından yaptığı konuşmada, aziz Türk milletinin kahramanlık destanlarıyla armağan ettiği Cumhuriyetin 98'inci yıl dönümünü kutladı.

Resepsiyonda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajını vatandaşlarla paylaşan Olcay, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü yaklaşırken, ilerleyen yıllarda Cumhuriyet Bayramı'nın daha kalabalık gruplar ve İrlandalı dostlarla sağlık içinde idrak edilmesi temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından resepsiyona katılan davetlilere Türk mutfağının beğenilen tatları ikram edildi.

Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği ayrıca, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kordiplomatiğe ve İrlanda makamlarına günün anısına lokum gönderdi.

İrlanda'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

İrlanda'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

İrlanda'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri
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