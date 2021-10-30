Intel Monsters Reloaded UTM CS: GO Ligi ikinci hafta karşılaşmaları başlıyor

Geçtiğimiz hafta açılışının yapıldığı Intel Monsters Reloaded UTM CS: GO Ligi ikinci hafta karşılaşmaları bugün, yani 30 Ekim Cumartesi günü başlıyor! Sekiz başarılı CS: GO takımının mücadelesine şahit olduğumuz ilk haftanın ardından takımlar ikinci haftada da iki galibiyete ulaşarak dört puan almak için mücadele edecek.

Takımların toplamda 120 bin liralık ödül havuzundan en büyük payı almak için mücadele ettiği ligin ikinci haftası 30 Ekim Cumartesi günü saat 14: 00'da start alacak. Tek maçlık seriler üzerinden toplamda dört karşılaşmanın oynanmasının ardından akşam saatlerinde sona erecek günü, 31 Ekim Pazar günü oynanacak diğer dört karşılaşma takip edecek.

Grup aşamasının toplamda 7 hafta süreceği Intel Monsters Reloaded UTM CS: GO Ligi tüm heyecanı ile devam edecek. Berke "Vlad" Kantürk ve Özgür "Root" Alagül tarafından aktarılan karşılaşmaları twitch.tv/monsternotebook kanalı üzerinden takip edebilirsiniz.

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