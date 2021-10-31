Hollanda'da 4 tondan fazla kokain ele geçirildi
AA / Selman Aksünger - Haberler | Güncel
Hollanda'da, Paraguay'dan gelen ve içinde soya fasulyesi olan konteynerde 4 ton 178 kilo kokain ele geçirildi.
Hollanda'da, Paraguay'dan gelen ve içinde soya fasulyesi olan konteynerde 4 ton 178 kilo kokain ele geçirildi.
Rotterdam Savcılığı, Paraguay'dan gelen bir konteynerde soya fasulyesi arasına gizlenmiş 4 ton 178 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı.
Açıklamada, kokainin Portekiz'e götürülmek istendiği belirtildi.
AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri
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