Hollanda'da 4 tondan fazla kokain ele geçirildi

Hollanda'da, Paraguay'dan gelen ve içinde soya fasulyesi olan konteynerde 4 ton 178 kilo kokain ele geçirildi.

Rotterdam Savcılığı, Paraguay'dan gelen bir konteynerde soya fasulyesi arasına gizlenmiş 4 ton 178 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Açıklamada, kokainin Portekiz'e götürülmek istendiği belirtildi.

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