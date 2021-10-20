Harmancık Belediyesi "Sıfır Atık Projesi" kapsamında geri dönüşüm kutusu dağıttı - Haberler
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Harmancık Belediyesi "Sıfır Atık Projesi" kapsamında geri dönüşüm kutusu dağıttı

AA / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel
Harmancık Belediyesi

Bursa'nın Harmancık ilçesinde "Sıfır Atık Projesi" kapsamında eğitim kurumları ve camilerde kullanılmak üzere geri dönüşüm kutuları dağıtıldı.

BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde "Sıfır Atık Projesi" kapsamında eğitim kurumları ve camilerde kullanılmak üzere Geri Dönüşüm kutuları dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada dağıtım törenindeki konuşmasına yer verilen Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, projeyi ilçelerinde yaygınlaştırma ve bilinçlendirme çabalarının devam ettiğini bildirdi.

Ataş, geri dönüşüm kutularının ve gerekli materyallerin dağıtımının yapıldığını aktardı.

Etkinlikte, cami görevlileri ve eğitim kurumlarının yöneticilerine geri dönüşüm kutuları teslim edildi.

AA / İsmail Özdemir - Son Dakika Haberleri
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