HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 23 Ağustos 2021, 15: 31Antalya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, 10 Aralık'ta dünyaya kapılarını açacak olan EXPO 2021'in Antakya-Defne ve İskenderun-Arsuz bölgesindeki alanı ziyaret etti.

Tarih: 23 Ağustos 2021, 15: 31Antalya Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, 10 Aralık'ta dünyaya kapılarını açacak olan EXPO 2021'in Antakya-Defne ve İskenderun-Arsuz bölgesindeki alanı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarete Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Durmuş Ali Aslan, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Dr. Çiğdem Hacıoğlu, Yeşil Alanlar Bakım ve Onarım Şube Müdürü Sertaç Gökhan ve Peyzaj Mimarı Ufuk Sarımehmetoğlu katıldı. Amfi tiyatrodan biyolojik gölete, kültür sanat sokağından arkeoparka kadar tüm alanları misafirlere anlatan EXPO yöneticileri, her iki alanda da dev organizasyona çok sayıda ülke ve şehrin katılacağını söyledi. ASLAN: HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE VE BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZEXPO alanındaki gezide düşüncelerini paylaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Durmuş Ali Aslan, " Antalya olarak geçtiğimiz haftalarda çok ağır travma ve afet geçirdik. Bu travma ve afette bizim yanımızda yer alan Hatay Büyükşehir Belediyesine ve başkanımıza çok teşekkür ederiz. Buraya hem Muhittin Başkanımızın teşekkürünü sunmak hem de Hatay'da düzenlenecek olan EXPO 2021 peyzaj fuarında Antalya'mızı nasıl en güzel şekilde temsil edebiliriz ve Hatay Büyükşehir Belediyesine nasıl katkı sağlarız onları görüşmek için geldik. Bizleri çok güzel ağırladılar ve sunum yaptılar. Kafamızdaki soru işaretleri kalmadı" açıklamalarında bulundu. "BURASI SADECE BİR FUAR ALANI DEĞİL BİR YAŞAM ALANI OLARAK TESİS EDİLMİŞ"Aslan konuşmasının devamında şu sözleri söyledi: Burası sadece bir fuar alanı olarak değil bir yaşam alanı olarak tesis edilmiş. Biz de bu yaşam alanı içerisinde sürekli olarak çok uzun vadede Antalya'mızın varlığını göstermek istiyoruz. Antalya doğal ve tarihi güzellikleri ile Türkiye'nin bir marka değeridir. Burada en güçlü şekilde yer almamız gerekiyor. EXPO alanını yerinde görerek yetkililerden bilgi almaktan dolayı mutlu olduk" dedi. HACIOĞLU: EXPO ALANINA HAYRAN KALDIKEXPO alanını gezdikten sonra hayran kaldığını ifade eden Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Dr. Çiğdem Hacıoğlu, " Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, Lütfü Savaş ile yaptığı bütün görüşmeler neticesinde burada olarak son derece destek vermeyi hedefliyor. Sadece projemizde değil etkinlik ve EXPO süresi boyunca her şekilde Hatay'a destek vereceğiz. Bu aşamada EXPO alanına hayran kaldık. Bize tanınan alanda Antalya'mızın sembolü bir bina ve peyzaj çalışması yapacağız" dedi. "ÇOK GÜZEL BİR BAHÇE İLE HATAY'A DESTEK OLMAYI HEDEFLİYORUZ"EXPO 2021 için uzun süreden beri çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Hacıoğlu, " Muhittin Başkanımız Hatay'a ve belediye başkanımıza çalışmalarında destek olmak istiyor. Peyzaj unsuru, kültürel etkinlikler ve gastronomi alanında da Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay Büyükşehir Belediyesini destekliyoruz. Alanda tespitlerimizi yaptık. Çok verimli bir saha gezintisi oldu. Bütün sorularımıza net cevaplar aldık. Bundan sonraki aşamalarda çok güzel bir bahçe ile Hatay'a destek olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre