HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 17 Ağustos 2021, 09: 46Hatay Büyükşehir Belediyesi altyapı ve üst yapı çalışmalarına il genelinde devam ediyor.

Tarih: 17 Ağustos 2021, 09: 46Hatay Büyükşehir Belediyesi altyapı ve üst yapı çalışmalarına il genelinde devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri mevsimsel yağışların etkisiyle taşkınların yaşanmaması amacıyla, Payas ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde dere ıslahı ve Belen ilçesine bağlı Şenbük Mahallesi'nde kanal temizliği çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, yağmur sularını kontrol altına almak amacıyla da Samandağ ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde, Altınözü ilçesine bağlı Kamberli Mahallesi'nde ve Defne ilçesine bağlı Gümüşgöze Mahallesi'nde büz döşeme çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, Belen ilçesine bağlı Atik Mahallesi'nde yeni yol açma ve İskenderun ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde yol genişletme çalışmalarının en kısa süre içinde tamamlanacağını bildirdi.

Kaynak: Habermetre