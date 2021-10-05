Gazze ve Batı Şeria'da son 24 saatte Kovid-19'dan 14 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Gazze ve Batı Şeria'da son 24 saatte Kovid-19'dan 14 kişi hayatını kaybetti

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
Gazze ve Batı Şeria'da son 24 saatte Kovid-19'dan 14 kişi hayatını kaybetti

İsrail işgali altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 14 kişinin öldüğü, 1278 kişinin testinin de pozitif çıktığı bildirildi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 14 kişinin öldüğü, 1278 kişinin testinin de pozitif çıktığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında Batı Şeria ve Gazze'de son 24 saatte yaşananlara ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 1278 kişinin testinin pozitif çıktığı, 14 hastanın ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Vakalardan 1018'inin Gazze'de, 260'ının da Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün banliyölerinde tespit edildiği aktarıldı.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 438'e yükseldiği, toplam vaka sayısının da 439 bin 845'e ulaştığı kaydedildi.

Aktif vaka sayısının 23 bini 963'e düştüğü Filistin'de 71 hastanın durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Batı Şeri ile Gazze'de durum farklılaşıyor

Ağustos ayının ortalarında vaka sayılarının yükselişe geçtiği Batı Şeria'da ciddi bir düşüş yaşanırken, buna karşın Gazze Şeridi'nde ise vaka sayılarındaki artış devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail ablukası nedeniyle kısıtlı imkanlara sahip Gazze'de son 24 saatte 3 bin 504 Kovid-19 testi yapıldı.

Yapılan testlerden 1018'i pozitif çıkarken, aktif vaka sayısının yaklaşık 18 bin olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 2,2 milyon nüfusa sahip Gazze'de şu ana kadar 1422 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 173 bini aştı.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gazze ve Batı Şeria'da son 24 saatte Kovid-19'dan 14 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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