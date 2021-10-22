EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - ALTINORDU BELEDİYESİNDEN ALTINORDU'LULARA AŞURE İKRAMIBaşkan Aşkın Tören'in öncülüğünde sosyal ve kültürel belediyecilik alanındaki uygulamaları ile toplumu ortak değerler etrafında bir araya getiren Altınordu Belediyesi ' Aşure Günü'nde kentin üç ayrı noktasında Altınordu'lulara aşure ikramında bulundu. Başkan Aşkın Tören, "Aşure paylaşmaktır, paylaşmak berekettir. " Dedi. PAYLAŞMANIN DAYANIŞMANIN VE BEREKETİN YURDU ALTINORDU'DA 'AŞURE GÜNÜ'NDE TASADA VE KIVANÇTA BİRLİK VURGUSUAltınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hazırlanan Aşure günü programında Takıl Pazarı, Şirin Pazar ve Altınordu Belediye meydanında kurulan stantlarda vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Birliğin beraberliğin, ortak duyguların sembolü olan Muharrem Ayı'nın 10'cu günü olan 'Aşure Günü'nde kardeşliğin paylaşmanın ve bereketin yurdu Altınordu'da Belediye Başkan Yardımcılarının koordine ettiği ekiplerce dağıtılan aşure ile vatandaşlara tasada ve kıvançta bir olma vurgusu yapıldı. Belediye ekipleri Emniyet Müdürlüğü ve Askerlik Şubesine, şehirde bulunan tüm siyasi partilerin il başkanlıklarına, 112 komuta kontrol merkezine, güvenlik noktalarında görevli güvenlik güçlerine, cem evinin yani sıra diğer kişi ve kurumlara, şehrin sokaklarında vatandaşlara Altınordu Belediyesinin birlik ve beraberlik mesajı içeren Aşure ikramını ulaştırdılar. BAŞKAN TÖREN "AŞURE PAYLAŞMAKTIR, BEREKETTİR, DAYANIŞMADIR"Aşure'nin paylaşmanı, bereketin, bir ve beraber olmanın sembolü olduğunu söyleyen Başkan Tören "Bugün kentimizin üç farklı noktasında binlerce hemşehrimize kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulunduk. Paylaşmanın, birlik ve beraberlik içinde olmanın hatırlandığı bu değerli zaman diliminde Altınordu Belediyesi olarak bizde, Paylaşmanın dayanışmanın ve bereketin yurdu Altınordu'muzda ortak değerlerimizi güçlendirecek duygu birliğimizi pekiştirerek sosyal sorumluluk örneği uygulamalarımızı sürdüreceğiz. Aşure paylaşmaktır, paylaşmak berekettir. Muharrem Ayı'nın ve aşure gününün bütün hayır ve bereketine nail olabilmemiz duasıyla Aşure Günü'nün ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. " Şeklinde konuştu.

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