Eskişehir'de salgında hayatını kaybeden sağlıkçılar için anıt

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de koronavirüsten hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun da aralarında olduğu 427 kişinin isminin yer aldığı ve 'Varlığımız Sağlığımız' adını taşıyan anıt yapıldı. Didem Akal Taşcıoğlu, 57 seramik sanatçısının 1 yılda tamamladığı baca şeklindeki anıta eşinin adının yazılı olduğu tuğlayı gözyaşları içinde monte etti.

Tepebaşı Belediyesi, koronavirüs salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi'ndeki parka 'Varlığımız Sağlığımız' adını taşıyan baca şeklinde bir anıt hazırladı. 57 kadar seramik sanatçısının 450 eserin birleşimi ile tasarladığı tuğlalara da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden, aralarında ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun da olduğu 427 kişinin ismi yazıldı.

Konuşmaların ardından Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Didem Akal Taşcıoğlu ile birlikte Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun isminin yazıldığı tuğlayı, anıtta ayrılan bölüme yerleştirdi. Daha sonra açılışa katılanlarda anıta karanfiller bıraktı.