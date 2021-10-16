Eğitim kurumundan Diyarbakır'da 'yeni nesil kütüphane' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eğitim kurumundan Diyarbakır'da 'yeni nesil kütüphane'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eğitim kurumundan Diyarbakır'da 'yeni nesil kütüphane'

Türkiye'nin 52 ilinde 112 okulu ve 127 kurs merkezinde eğitim veren Uğur markası, Diyarbakır'da öğrenmeyi keyifli hale getiren, yeni nesil Uğur Kurs Kütüphanesi'nde öğrencilerle buluşuyor.

DİYARBAKIR (DHA) - Türkiye'nin 52 ilinde 112 okulu ve 127 kurs merkezinde eğitim veren Uğur markası, Diyarbakır'da öğrenmeyi keyifli hale getiren, yeni nesil Uğur Kurs Kütüphanesi'nde öğrencilerle buluşuyor.

Yarım asrı aşkın deneyim ve yoğun sınava hazırlık programıyla öğrencilere yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen Uğur Kurs, Diyarbakır'da öğrenmeyi keyifli hale getiren yeni nesil çalışma ortamları ile donatılmış Uğur Kurs Kütüphanesi'nde öğrencilerle buluşuyor. Öğrencilerin kurs dışı zamanlarda, öğretmenleri eşliğinde ders çalışma imkanı bulabileceği kütüphaneye Uğurlu öğrencilerin yanı sıra farklı kurumlarda eğitim alan öğrenciler ya da mezunlar da üye olabilecek. Haftanın 6 günü 09.00 ve 23.00 saatleri arasında öğrencilerle buluşacak olan kütüphanede, yüz yüze dersleri tamamlayıcı bireysel ve grup çalışmaları yapılacak.

REHBER ÖĞRETMEN EŞLİĞİNDE DERS ÇALIŞMA İMKANI

Öğrencilerin her an yanında olduklarını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek "Yenilikçi yaklaşımlarımız ve kişiye özgü eğitim anlayışımızla öğrencilerimizle buluşuyoruz. Yüz yüze derslerimiz devam ediyor. Ancak biz Uğur markası olarak öğrencilerimize ihtiyaç duydukları her an desteğe hazırız. Diyarbakır'da açtığımız Uğur Kurs Kütüphanesi'nde hem Uğurlu öğrenciler hem de sınavlara kendi kendine hazırlanan mezun öğrenciler ders çalışabilecek, test çözebilecek, eksiklerini giderebilecek. Kütüphanemizde her saat rehber öğretmenlerimiz bulunacak. Toplam 450 metre kare alana kurulan 3 katlı kütüphanemiz öğrenciler için tıpkı bir okul gibi hizmet verecek" dedi

Öğrencilerin kurs dersleri dışında kalan zamanlarda randevu sistemiyle kütüphaneye gelerek bireysel ve grup çalışmaları yapabileceğini belirten Çiçek "Yüz yüze çalışmaların yanı sıra öğrenciler kulaklıklarını takarak videolu ders anlatımlarını ya da konu çözümlerini dinleyebilecek. Amacımız öğrencilerimizin okul ve kurs dışında kalan zamanlarını da verimli geçirmesini sağlayarak onları hayallerindeki lise ve üniversiteye ulaştırmak. Öğrenciler geleceklerine yön verecekleri bir süreçten geçiyor. Bu dönemde atılacak her adım onları başarıya götürecektir. Evde sağlıklı ders çalışma ortamı bulunmayan öğrenci kütüphaneye gelerek ders çalışabilecek. Başarı grafiği ve motivasyonu yükselecek" diye konuştu.


Eğitim kurumundan Diyarbakır'da 'yeni nesil kütüphane'

Eğitim kurumundan Diyarbakır'da 'yeni nesil kütüphane'

Eğitim kurumundan Diyarbakır'da 'yeni nesil kütüphane'

Eğitim kurumundan Diyarbakır'da 'yeni nesil kütüphane'

Eğitim kurumundan Diyarbakır'da 'yeni nesil kütüphane'

Eğitim kurumundan Diyarbakır'da 'yeni nesil kütüphane'

Eğitim kurumundan Diyarbakır'da 'yeni nesil kütüphane'

Eğitim kurumundan Diyarbakır'da 'yeni nesil kütüphane'

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, yemekte bir araya geldi

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, yemekte bir araya geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

 ABD Dışişleri: Genellikle diğer devletlerin deniz sınırı anlaşmazlıkları konusunda bir pozisyon almıyoruz

ABD Dışişleri: Genellikle diğer devletlerin deniz sınırı anlaşmazlıkları konusunda bir pozisyon almıyoruz
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Şahap Kavcıoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Derya Tuna Kubilay Aka Nihal Yalçın Demet Akalın
Spor Ali Koç Mesut Özil Stefan Kuntz Burak Yılmaz Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eğitim kurumundan Diyarbakır'da 'yeni nesil kütüphane' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 15:02:22. #1.17#