Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümü Törenlerle Kutlandı.

29 Ekim 2021 Cuma günü saat 09. 00 da İlçemiz Kaymakamı Sn. Ali Cemal Altınöz, Kaymakamlık makamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlama törenleri münasebetiyle İlçemiz Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, Kaymakamlık makamında Belediye Başkanı Zehra Özyol ile birlikte askeri erkanın, kamu kurum ve kuruluş yöneticilerinin, gazilerimiz ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin tebriklerini kabul etti.

Gümüşhacıköy Kaymakamlık makamında tebrik töreninin ardından, Milli Mücadelenin Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin Banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milletimizle omuz omuza yürüttüğü mücadelenin sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti 98. Kuruluş Yıl Dönümü, ilçemiz Cumhuriyet Meydanında kutlandı.

Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümü tören kutlamalarına, Kaymakam Sn. Ali Cemal Altınöz, Belediye Başkanı Sn. Zehra Özyol, Cumhuriyet Savcısı sn. Hüzeyin Sönmez, ilçe protokolü, gazilerimiz, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gümüşhacıköy İlçe Kaymakamı Sn. Ali Cemal Altınöz ve Belediye Başkanı sn. Zehra ÖZYOL 'un törene katılanların bayramlarını kutlanmasından sonra, saygı duruşu, İstiklal Marşımız okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Kaymakam Altınöz; Tarihimizin en büyük ve kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ve atılımlarla bilime, akılcılığa ve özgür düşünceye dayalı çağdaş Türkiye'nin mayasını oluşturduğu gibi, birlik ve beraberliğin, azmin, kararlılığın, fedakarlığın ve egemenliğin sembolü olmuş, Türk insanının ufkunu genişletmiş, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi yaşantımıza ivme kazandırmıştır ifadelerini kullandı.

Beğeni toplayan iç programın ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Sn. Altınöz, Belediye Başkanı Sn. Özyol ve Cumhuriyet Savcısı Sn. Sönmez verdi.

Tören geçişinin ardından program sona erdi. Törenin gerçekleştiği saatlerde Gümüşhacıköy Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Gümüş Spor Kulübü sporcusu Emirhan Kartal Yunanistan'da düzenlenen U15 serbest güreş Balkan Şampiyonası'nda mücadele etmektedir. Milli sporcumuza ve antrenör Ziya Kambur' a başarılar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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