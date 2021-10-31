Cezayir, Fas üzerinden İspanya'ya yapılan doğal gaz akışını kesti

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Abdelmadjid Tebboune'nin Fas toprakları üzerinden İspanya'ya yapılan doğal gaz akışının durdurulması emrini verdiği duyuruldu.

Cezayir ile Fas arasındaki gerilim artıyor. Cezayir, geçtiğimiz ağustos ayında "düşmanca eylemlerle" suçladığı Fas ile diplomatik ilişkilerini kesmesinin ardından Fas toprakları üzerinden İspanya'ya yapılan doğal gaz akışını durdurma kararı aldı. Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fas Krallığı'nın Cezayir'e yönelik ulusal birliği baltalayan saldırgan uygulamaları göz önünde bulundurularak, Devlet Başkanı Tebboune'nin Başbakan, Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Enerji Bakanı ile görüştükten sonra, ulusal şirket 'Sonatrach'a Faslı şirketle ticari ilişkisini durdurmasını ve sözleşmenin yenilenmemesini emretti" denildi.

Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Mohamed Arkab daha önce yaptığı bir açıklamada, Cezayir'in İspanya'ya doğal gaz sevkiyatını yalnızca Medgaz olarak bilinen bir denizaltı boru hattı aracılığıyla yapacağını ifade etmişti.

Afrika'nın en büyük doğal gaz ihracatçısı olan Cezayir, İspanya ve Portekiz'e yılda milyarlarca metreküp doğal gaz taşımak için 1996'dan bu yana Gazoduc-Maghreb-Europe (GME) boru hattını kullanıyordu. GME sözleşmesi ekim ayının sonunda sona ermesinin ardından Cezayir, Fas ile olan diplomatik gerilimler nedeniyle sözleşmeyi yenilememeye karar verdi. - CEZAYİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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