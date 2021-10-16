Büyüklere jest yapıldı - Haberler
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Büyüklere jest yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Büyüklere jest yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaşlılara yönelik faaliyetler devam ediyor.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaşlılara yönelik faaliyetler devam ediyor. Bu kapsamda müdürlük personelleri yaşlıların evlerini ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Düzce'de yaşlılara yönelik faaliyetlerle adından sıklıkla söz ettiren Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri yine dikkat çekici bir faaliyet gerçekleştirdi. Büyüklere jest adı ile başlatılan çalışma kapsamında belirlenen yaşlılara hediye paketleri hazırlandı. Daha sonra yaşlılar evlerinde tek tek ziyaret edilerek 'bereket büyüklerimizin yanındadır' diyerek ziyaret gerçekleştirildi. - DÜZCE

Büyüklere jest yapıldı

Büyüklere jest yapıldı

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Haber: Büyüklere jest yapıldı - Haberler
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