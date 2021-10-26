BURSA (Habermetre) - 26 EKİM 2021

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Bursa'nın 'Güvenli Okul Yolu' projesine ödül

BURSA - Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 'Sürdürülebilir Ulaşım, Güvenli ve Sağlıklı Hareketlilik' temalı yarışmada, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Güvenli Okul Yolu' projesi ödüle değer görüldü. Bursa'nın ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in elinden alındı.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin Ekim Ayı Meclis Toplantısı birliğin Ankara'daki merkezinde yapıldı. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra üye belediyelerin başkan ve yöneticileri katıldı. Meclis toplantısının ardından Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 'Sürdürülebilir Ulaşım, Güvenli ve Sağlıklı Hareketlilik' temalı yarışmada dereceye giren belediyelere ödülleri verildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Güvenli Okul Yolu' projesi de 'Kentsel Hareketlilikte Güvenlik Kategorisi'nde ödüle değer görüldü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ödülü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in elinden aldı.

Güvenli Okul Yolu

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ödüle değer görülen 'Güvenli Okul Yolu' projesi, Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü ve Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü işbirliğinde hazırlandı. Çocukların ve gençlerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde okullarına gidip gelmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan proje için Osmangazi İlçesi Soğanlı Mahallesi'nde 2 ilkokul, 2 ortaokul ve 1 lisenin de içinde bulunduğu yaklaşık 500 bin metrekare alan pilot bölge olarak seçildi. Proje kapsamında çocukların ve gençlerin kendilerini güvensiz hissettiği alanların yine çocuklar ve gençlerin katılımı ile belirlenerek iyileştirilmesi sağlanacak. Güvenli okul rotaları oluşturulacak ve belirlenen okul rotalarındaki kent mobilyaları çocuklar ve gençlere yönelik tasarlanacak. Yürüyen okul servisi uygulaması, proje alanındaki yaya yollarının ve otobüs duraklarının güvenli hale getirilmesi ve okula gidiş gelişlerde bisiklet ve skuter ile ulaşımı teşvik etmek amacıyla sadakat kart uygulamasının yapılması ve çocukların ödüllendirilmesi de proje kapsamında yer alıyor. Yine okullara bisiklet ve bisiklet parkı teşviklerinin uygulanması ile kritik noktalara bisiklet yolu sinyalizasyon sisteminin kurulması da planlanıyor.

Hem güvenlik hem hareketlilik

Proje ile sürdürülebilir hareketlilik ve yaşamın desteklenmesi beklenirken, çocukların ve ailelerinin kendilerini daha güvenli hissetmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Karbon emisyonunun azalması ile iklim değişikliğine olumlu katkı sağlaması ön görülen projeye ekonomiye katkı sağlarken, çocukların ve gençlerin belediyenin kentsel hizmetlerine katılımı da sağlanmış olacak.

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