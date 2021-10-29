BURSA (Habermetre) - 29 EKİM 2021

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Bursa'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

BURSA - Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da büyük coşkuyla kutlandı. Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, coşkuya ortak oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yılı, Bursa Valiliği tarafından düzenlenen programla kutlandı. Atatürk Caddesi'ndeki törene büyük ilgi gösteren vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlamaları izledi. Törenler, Vali Yakup Canbolat'ın Tarihi Valilik Binası'nda protokol üyeleriyle birlikte tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Ardından Vali Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tören alanındaki halkı selamladı. İstiklal Marşı'nın okunarak Türk Bayrağı'nın göndere çekilmesinin ardından konuşan Vali Canbolat, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Türk Milleti'nin 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurulamayacağını kanıyla, canıyla gösterdiğini dile getiren Canbolat, Cumhuriyet'in ilanın eşsiz bir zafer olduğunu ve Türk insanının istiklal ve istikbalinin ebedileştiğini belirtti. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının destan yazarak kurduğu Cumhuriyet'in geleceğe emin adımlarla taşındığını ifade eden Canbolat, Büyük Türkiye yolunda hedeflerine tek tek ulaştığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu. Namık Kemal Halk Oyunları Derneği ve Osmangazi Belediyesi Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri büyük alkış alırken, Bursa Mehteran Takımı ve Tahtakıran Kılıç Kalkan ekiplerinin gösterileri de ilgiyle izlendi. Okullardan sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok kurumun katıldığı geçit töreninde, özellikle asker ve polislerin geçişi sırasında coşku doruğa çıktı. Alanın üzerinde Jandarma helikopterinin yaptığı gösteri de ilgi gördü. Törenin sonunda Vali Canbolat, Başkan Alinur Aktaş, protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Heykel'den Cumhuriyet Caddesi'ne geçerek 'Cumhuriyet Yürüyüşü' yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm Bursalıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Cumhuriyet'in binlerce şehit, gazi ve ecdadın ortaya koyduğu büyük mücadelenin sonunda kurulduğunu söyleyen Başkan Aktaş, coşkuya ortak olan herkese teşekkür etti.

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