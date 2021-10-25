Bitlis-Van Karayolunda Durdurulan Bir Minibüs İçerisinde 48 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Haberler
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Bitlis-Van Karayolunda Durdurulan Bir Minibüs İçerisinde 48 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Habermetre - Haberler | Toplum
Bitlis-Van Karayolunda Durdurulan Bir Minibüs İçerisinde 48 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şüpheliler hakkında yürütülen operasyon kapsamında, Bitlis-Van karayolunda 25. 10. 2021 günü şok yol kontrol uygulaması icra edilmiştir.

BİTLİS (Habermetre) - Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şüpheliler hakkında yürütülen operasyon kapsamında, Bitlis- Van karayolunda 25. 10. 2021 günü şok yol kontrol uygulaması icra edilmiştir.

Yapılan şok yol kontrol uygulamasında durdurulan bir minibüs içerisinde, göçmen kaçakçılığı yapan araç sürücüsü organizatör ve yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 48 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır.

Organizatörlük yaptığı tespit edilen araç sürücüsü Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alınmıştır. Yakalanan 48 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecektir.

Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 25. 10. 2021

BİTLİS VALİLİĞİ

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