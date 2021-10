Bayraklı'da hayvanseverlere 'arama - kurtarma' eğitimi

Program kapsamında dernek üyesi hayvanseverlere acil durum anında hayvanlara nasıl müdahale edilmesi gerektiği anlatıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Hayatı paylaştığımız can dostlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Hayvan Arama Kurtarma Derneği Başkanı Sibel Altun ve dernek üyeleri Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etti. "Hayatı paylaştığımız can dostlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diyen Başkan Sandal, yapılan iş birliği kapsamında afetlerde veya acil durumlarda olaylara müdahale etmeyi bilen teknik ekibin yetiştirilmesinin önemli olduğunu belirtti. Hayvanlara olan duyarlılığın ülkemizde her geçen gün arttığına dikkat çeken Başkan Sandal, Afetlerde arama kurtarma yapmak çok ciddi bir iş ve sizi kutluyorum. İşin ehli olmak, teknik yeterliliğe sahip olmak oldukça önemli. Biz de size her konuda destek olmaya hazırız" dedi.

Türkiye ve Avrupa'nın tek Hayvan Arama Kurtarma Derneği (HAK) olarak çalışmalarına hız verdiklerini ifade eden dernek Başkanı Sibel Altun, "Acil durum anlarında veya yaşadığımız son afet olaylarında amatörce yaptığımız hayvan kurtarma işlerini artık profesyonelce yapıyoruz. Bununla ilgili yaklaşık bir yıldır eğitimler alıyoruz ve almaya da devam ediyoruz. Yeni arkadaşlarımıza öğretiyoruz. İnşallah bir daha yaşamayız ama olası bir afet durumunda nerede nasıl durmamız gerektiğini, hayvanlara nasıl müdahale edileceğini artık çok daha iyi biliyoruz. Gerekli olan resmi tüm eğitimlerimizi tamamlıyoruz. Bu konuda Hayvanlara ve hayvanseverlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyoruz. Size güveniyoruz" diye konuştu.

Başkan Sandal'ı ziyaretin ardından Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne geçen dernek üyesi hayvanseverlere acil durumlarda hayvan kurtarma eğitimi verildi. Hayvanın nasıl yakalanması gerektiği, nasıl tutulması gerektiği ve ilk yardımda yapılması gerekenler anlatıldı.

