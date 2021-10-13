Batman'da 'Deneyap Atölyesi' öğrenci seçme sınavları başladı - Haberler
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Batman'da 'Deneyap Atölyesi' öğrenci seçme sınavları başladı

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Haberler | Güncel

Batman'da 'Deneyap Atölyesi' öğrenci seçme sınavları başladı 11. Kalkınma Planı'nda yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımının ortak çalışması sonucu başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için yapılacak olan öğrenci seçme...

BATMAN (İHA) - Batman'da 'Deneyap Atölyesi' öğrenci seçme sınavları başladı

BATMAN - 11. Kalkınma Planı'nda yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımının ortak çalışması sonucu başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için yapılacak olan öğrenci seçme sınavı başladı.

'Deneyap Atölyesi' için öğrenci seçme sınavları başladı. 3 yıl sürecek eğitim için Batman'da 5 binin üzerinde başvuru yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımının ortak çalışması sonucu başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri için yapılan sınava Batman'da yoğun ilgi gösterildi. Öğrenim seviyelerine göre 11-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sınavlar sonucunda 160 öğrenci 2 yıl teorik ve 1 yıl pratik olmak üzere 3 yıl boyunca teknoloji atölyelerinde eğitim alacak.

Batman Gençlik Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, Deneyap Atölyelerinin gençleri teknolojik anlamda geleceğe hazırlama konusunda önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "Ülkemizde daha önce 30 küsur Deneyap Atölyeleri kurulmuştu. Bu sene Gençlik ve Spor Bakanlığı 27 Deneyap Atölyesi kurulması talimatı altyapısını oluşturdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TUBİTAK ve T3 Vakfı işbirliği ile gençlerimizin geleceğe hazırlanması, teknolojik anlamda geleceğe hazırlanması anlamında önemli bir altyapıydı bu. Bu bir ihtiyaçtı aslında. Batman olarak gerçekten sevinçliyiz. Çünkü gençlerimiz bu Deneyap Atölyesi sınavına çok yoğun ilgi gösterdiler ve nüfus genellemesi olarak Türkiye birincisiyiz. Genel ortalamada ise İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü il Batman'dır. Yaklaşık 5 bin civarında genç müracaat etti. 11 Ekim itibariyle de günde dört oturum olacak şekilde şu an bilgisayar ortamında online olarak sınavlar yapılıyor. Önce ortaokullar daha sonra liseler Ekim ayının sonuna kadar bu sınav maratonu devam edecek. Daha sonra ise uygulamalı sınav olacak. ve bu sınavlardan başarılı olan arkadaşlarımız Batman Petrolkent Gençlik Merkezimizde hazırladığımız, açılışını yaptığımız Deneyap Atölyesinde uzman eğitmenlerin gözetiminde üç yıl boyunca teknolojik robotik kodlama, yazılım uzay, uzay teknoloji alanında eğitimler alacaklar. ve aynı zamanda bu gençlerimiz artık Türkiye'de güzel bir geleneğe dönüşen teknoloji festivalinde Batman'ı temsilen katılacaklar. Takımlarıyla beraber. Bu Deneyap Atölyelerine gerçekten son yıllarda Türkiye'de uzay teknolojide özellikle yazılımda, savunmada ciddi bir milli teknolojiye sahip oldu ve ihraç edecek boyuta geldi. Umuyoruz ve diliyoruz ki bu deneyaplarda yetişen gençlerimiz de ülkemizin geleceği konusunda bu alanda başarılar ortaya koyarlar. Ülkemizin mesafe almasına katkıda bulunurlar. Bu anlamıyla umutluyuz, sevinçliyiz, heyecanlıyız" dedi.

Deneyap Atölyesi için sınava giren Edanur Şimşek adlı öğrenci, "Deneyap sınavına katıldım. Umarım kazanmışım. Sınav biraz zordu ama kazanacağımı umut ediyorum. Eğer kazanırsam tasarımlar modeller yapmak istiyorum. İnsanlığa faydalı şeyler yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Sınava katılan Tuane İnsel ise sınav sonrası duygularımı dile getirdi. İnsel, "Deneyap Türkiye sınavına katıldım, güzeldi. Biraz zordu, biraz kolaydı. Ama inşallah başaracağım. Deneyap atölyesini kazandıktan sonra hedefim güzel tasarımlar oluşturmak, güzel şeyler yapmak. İnsanlara örnek olmak. İnşallah kazanırım" şeklinde konuştu.

Batman'da 'Deneyap Atölyesi' öğrenci seçme sınavları başladı

Batman'da 'Deneyap Atölyesi' öğrenci seçme sınavları başladı

Batman'da 'Deneyap Atölyesi' öğrenci seçme sınavları başladı

Batman'da 'Deneyap Atölyesi' öğrenci seçme sınavları başladı
İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Son Dakika Haberleri
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