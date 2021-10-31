Başkan Seçer, Servisçi Esnafıyla Şenlikte Buluştu

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası'nın bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Geleneksel Bahar Şenliği'ne katıldı. Mersin'de faaliyet gösteren esnaf odalarının başkanları ile güzel bir diyalog içinde olduklarını ifade eden Başkan Seçer, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah esnaf kardeşlerimizle bu birlikteliğimiz devam edecek" dedi.

Marehan Convention Center'da gerçekleştirilen şenlikte Oda Başkanı Zafer Çekmez, kendilerine verdiği desteklerden dolayı Başkan Seçer'e plaket taktim etti. Başkan Seçer de meslekte 20 yılını dolduran üyelere plaket verdi. Şenliğe Başkan Seçer'in yanı sıra Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Hacı Özkan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer ile çok sayıda servisçi esnafı katıldı.

"Burada yaşayan, kendini Mersinli hisseden bütün hemşehrilerim Mersinlidir"

Mersin'in göç ile büyüyen bir kent olduğunu belirten Seçer, aidiyet duygusu hisseden herkesin Mersinli olduğunu vurguladı. Seçer, "Mersin'de yerli, yabancı kavramını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ret ediyorum. Burada yaşayan, burada doyan, kendini Mersinli hisseden bütün hemşehrilerim Mersinlidir. Bunun yerlisi, yabancısı yoktur. Bir kurum çatısı altında öğrencilerimizi, çalışanlarımızı işyerine ya da okuluna taşıyan yüzlerce servisçi esnafı arkadaşım var. Bunların nüfus kağıdına bakın farklı farklı illerde doğmuş, aileleri orada, ikametgahları orada ama kendileri burada. Kendileri bir masanın etrafında. Eşleri, çocukları arkadaş. Artık bu ayrım gayrım lafını bir kenara bırakmamız lazım. Bunu ülkenin her köşesinde yaygınlaştırmamız lazım. Türkiye büyük bir aile. Birbirimizi seveceğiz, sayacağız" diye konuştu.

"İnşallah, esnaf kardeşlerimizle bu birlikteliğimiz devam edecek"

Pandemiden en çok etkilenen kitlelerden birinin de servisçiler olduğunu anımsatan Seçer, bu süreçte tüm esnafın yanında olmaya çalıştıklarını, uyguladıkları sosyal politikalarla her kesimden insana ulaşmaya gayret ettiklerini söyledi. Başkan Seçer, "Tok açın halinden anlamaz. Bizim Belediye olarak öncelikli politikalarımız sosyal politikalar. Bu kentte okula giderken giyecek ayakkabısı olmayan bir çocuk varsa, karnını doyuramayan bir çocuk varsa, bebeğine mama alacak parası olmayan anneler varsa, ben istediğim kadar metro yapayım, istediğim kadar yol yapayım, istediğim kadar bina yapayım, istediğim kadar konser verdireyim bir kıymeti harbiyesi olur mu? Ama pandemi şartlarının yavaş yavaş gevşemesi ile beraber çok şükür okullar açıldı, iş yerleri tekrar faaliyete girdi, işleriniz de inşallah bir düzene girecek" dedi. Servisçi esnafını rahatlatmaya yönelik bazı kararlar aldıklarını, esnaf ve oda başkanları ile diyaloğa büyük önem verdiklerini belirten Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Biz konuştuğumuz, diyalog kurduğumuz sürece bütün sorunları çok daha çabuk çözeriz. Bu sürede de böyle oldu. Vize ücretleri ile ilgili talepleri oldu Odanın, 'Başımız üzerine' dedik. 'UKOME'den karar çıkartalım, turizm bölgelerinde servis yapamıyoruz. Hiç olmazsa o da yaramıza merhem olsun' dediler, UKOME'den karar çıkardık. Demek ki konuşunca, anlaşınca, makul olunca, kimsenin hakkına yan gözle bakmadıkça her şey gayet güzel yapılabiliyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah esnaf kardeşlerimizle bu birlikteliğimiz devam edecek. "

Mersin Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Zafer Çekmez ise pandemi dönemindeki sıkıntıları tekrar yaşamama dileğinde bulunurken, "En sıkıntılı dönemimizde yanımızda olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız'a, milletvekillerimize, Yenişehir Belediye Başkanımız'a ve Oda Başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yayın Tarihi: 31. 10. 2021 08: 55: 00

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet