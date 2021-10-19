Başkan Ergün Muhtar Dernek Başkanlarını Ağırladı

ŞEHZADELER, MANİSA (Bültenler) - Muhtarların yerel yönetimler açısından önemine vurgu yapan Başkan Ergün, "Sizler, bizim sahadaki gözümüz ve kulağımızsınız" dedi.

Şehzadeler Muhtarlar Derneği Başkanı Şeref Ocaklıgil, Büyükşehir Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Özdemir, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak ve Muradiye Mahalle Muhtarı Eyüphan Aykıran, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır da hazır bulundu. Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, Başkan Ergün'e hizmetleri nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti.

"Sizler bizim sahadaki gözümüz ve kulağımızsınız"

Nazik ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Başkan Ergün de, 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' adlı eserden hediye etti. Eserin Manisa'nın Kurtuluş Savaşı yıllarındaki durumu ile ilgili önemli bilgiler içerdiğini ifade eden Başkan Ergün, geçmişi en iyi şekilde bilmek ve çocuklara aktarmak adına böyle önemli bir çalışmaya öncülük etmiş olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü de kutlayan ve muhtarların yerel yönetimler açısından önemine vurgu yapan Başkan Ergün, "Sizler, bizim sahadaki gözümüz ve kulağımızsınız" dedi

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