Başkale'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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Başkale'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkale'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

BAŞKALE, VAN (İHA) - VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde Van- Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Tüneli mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 65 AK 521 plakalı Ford transit minibüs ile 65 AAR 169 plakalı Hyundai marka otomobilin çarpışması sonucu her iki araçta bulunan Ö.A., M.D., N.D. ve A.D. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar ambulansla Başkale Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Başkale'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Başkale'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Başkale'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Başkale'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Başkale'de iki araç çarpıştı: 4 yaralı

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