AYTO, üyeleri için gerçekleştirdiği projeler ile Asya-Pasifik Bölgesi'nin birincisi oldu

AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Odası (AYTO), üst kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin üyesi olduğu Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu'nca düzenlenen CACCI 9. Yerel Oda Ödülleri Yarışması'nda üyelerine yönelik oda çalışmaları ile birinci oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Asya-Pasifik bölgesi ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 2009 yılında Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu'na üye oldu. Asya- Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu, dünya nüfusunun yüzde 40'ını ve dünya ekonomisinin yüzde 23'ünü kapsayan Asya-Pasifik Bölgesinin en büyük iş dünyası örgütü olup 28 ülkeden şirketleri temsil etmektedir. Ulusal ticaret ve sanayi odaları ile benzeri kuruluşlardan oluşan CACCI, ticareti, yatırımları ve iş dünyasının bölgedeki rolünü artırarak, bölgesel ekonomik büyümeyi sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Bu kapsamda CACCI, yerel Odaların, hizmet bölgelerindeki sanayi, ticaret ve toplumsal refahına katkı sağlayan 'üye odaklı uygulamalarını' belirlemek için 2004 yılında 'CACCI Yerel Oda Ödülleri Yarışması'nı başlattı. CACCI 9. Yerel Oda Ödülleri Yarışması'na politikadan, ticarete, ticarette ekonomiye, ekonomiden sosyo-kültürel hayata yön veren üye odaklı çalışmalarıyla başvuran Aydın Ticaret Odası Asya-Pasifik Ticaret Odaları arasında kente ve AYTO Üyelerine yönelik yaptığı çalışmalar ile 'en başarılı oda' seçildi.

CACCI 9. Yerel Oda Ödülleri Yarışması ve oda çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Odamız Başkanı Hakan Ülken, "Göreve geldiğimiz günden bu yana AYTO yönetimi olarak üyelerimizin ticari hayatlarının gelişmesi ve kente değer katmak için birçok girişim ve proje hayata geçirdik. Bugün 28 ülkeyi temsil eden Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu, oda olarak elde ettiğimiz uluslararası proje başarılarından ve üyelerimiz için ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan sadece biridir. AYTO olarak üyelerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'de oda sistemi Sayın TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun göreve gelmesinden itibaren vizyon kazanıp uluslararası seviyelere ulaştı. Bu başarı, 2014 yılından bu yana CACCI Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Türkiye'deki oda sistemine kattığı vizyon sayesinde oluşan iklimle gerçekleşmiştir. Odamıza ve çalışmalarımıza emek veren AYTO yönetim kurulumuz, meclisimiz, genel sekreterimiz ve personelimize ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ve ekibini kutladı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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