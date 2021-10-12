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Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Afganistan gündemiyle toplandı

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Afganistan gündemiyle toplandı

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK/CİCA) 6. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Afganistan konusu ele alındı.

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK/CİCA) 6. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Afganistan konusu ele alındı.

Kazakistan'ın ev sahipliğinde CİCA'nın 27 üyesi ve 9 gözlemci ülkenin katılımıyla düzenlenen toplantıda Türkiye'yi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal temsil etti.

Toplantıda bölgesel güvenlik, küresel iklim değişikliği, dijital ekonomi, salgın sonrası yeniden kalkınma, biyolojik güvenlik, aşı dağıtımı gibi konuların yanı sıra Afganistan'daki son gelişmeler de değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Önal, AİGK/CİCA'nın kuruluşundan bu yana güçlü bölgesel girişim haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin CİCA'nın gelecekte tam teşekküllü bir uluslararası kuruluşa dönüşmesini desteklediğini belirten Önal, "Türkiye'nin dönem başkanlığı sırasında her şeyden önce iş birliğini güçlendirmeye odaklanıldı. Güven artırıcı önlemler, ayrıca CİCA'nın siyasi ve askeri gündemi oluşturuldu. Halen 'Yeni sınamalar ve tehditler' alanının koordinatörü olarak güvenlik ve kolluk kuvvetlerine çeşitli eğitim programları düzenlemekteyiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan terörün kolektif güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma için ana tehdit olmaya devam ettiğini vurgulayan Önal, "Türkiye, terörün tüm tezahürleriyle mücadele etmek için bu alandaki uluslararası girişimleri aktif olarak desteklemeyi sürdürüyor. Bunun yanı sıra ortaklarla iş birliğine devam ediyor." dedi.

Önal, Afganistan'daki gelişmelerin Asya'nın güvenliği ve istikrarlı kalkınması açısından da önemli olduğuna işaret ederek, "Afganistan'da kapsayıcı bir siyasi yönetimin sağlanması kritik öneme sahip. Bu hedeflere ulaşmak için Taliban ile tedrici temas sağlamak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Konseyi) de önemli bölgesel kuruluş olarak kendisini ispatladığını kaydeden Önal, Türk Konseyi ile CİCA arasında iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

-"Afganistan'da barışın ve ekonomik kalkınmanın yeniden sağlanması bölgede güvenliğin ve istikrarın kilit noktası"

CİCA İcra Direktörü Kayrat Sarıbay, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, CİCA'ya üye ülkelerin, Afganistan konusunda kapsamlı açıklamalar yaptığını belirtti.

Sarıbay, "Her şeyden önce üye devletler, Afganistan'da barışın ve ekonomik kalkınmanın yeniden sağlanmasının CİCA bölgesinde güvenlik ve istikrar için kilit nokta olduğunu ifade etti." dedi.

Toplantı kapsamında CİCA'ya bağlı Bilge Adamlar Konseyi danışma organının oluşturulması kararlaştırıldı. Kazakistan'ın ise CİCA dönem başkanlığını 2024'e kadar sürdüreceği açıklandı.

Asya kıtasında barış, istikrar ve bölgesel güvenliği güçlendirmek ve ülkeler arasında diyaloğu geliştirmek amacıyla 1992'de Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in girişimiyle kurulan CİCA'da Türkiye'nin de aralarında olduğu 27 ülke üye, 9 ülke de gözlemci statüsüyle yer alıyor.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
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