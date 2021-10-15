Afyonkarahisar'da 155 genç hafız belgesini aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da 155 genç hafız belgesini aldı

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar'da 155 genç hafız belgesini aldı Afyonkarahisar İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 155 öğrenci düzenlenen törenle belgesini aldı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Afyonkarahisar'da 155 genç hafız belgesini aldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 155 öğrenci düzenlenen törenle belgesini aldı.

Düzenlenen törene Diyanet İşler Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, il, ilçe müftüleri, aileler ve genç hafızlar katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. İl Müftüsü Sinan Kazancı, yaptığı açıklamada, hafızlığın önemini anlatarak "Salar Fatih, İsmail Köy ve Sahipata erkek Kur'an kurslarımızdan mezun olan 155 öğrencimizin hafızımın hafızlık icazet törenine hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim Allah tarafından 15 asır önce insanlığın hem dünya hem de ahiret saadetini sağlamak onları huzur ve mutluluğa ulaştıracak yolları göstermek üzere 23 yıla yakın bir zaman diliminde Peygamberimiz Muhammet Mustafa (sav) efendimize Cebrail vasıtasıyla vahy edilmiş, efendimiz tarafından da bizlere tebliğ edilmiş ilahi bir mesajdır. Rahmet kaynağı ve iki cihan saadetinin anahtarı olarak bu ilahi kitap ilk günden itibaren hem yazılarak hem de ezberlenerek muhafaza edilmiştir. Baştan sona kadar hiçbir harfi ve kelimesi atlanmadan ezberlenen tek kitap olup onu ezberleyenlere de hafız denir. Hafızlık ise Allah'ın bazı kullarına bahşettiği en büyük lütuftur."

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen de, Kuran-ı Kerim okunmasının ve anlaşılmasının önemini anlattı. İşliyen, "Kur'an-ı Kerimi okuyup, anlamalıyız ve ona göre yaşayıp başkalarına da öğretmeliyiz." dedi.

Konuşmaların ardından genç hafızlara protokol tarafından belgeleri takdim edildi.

Afyonkarahisar'da 155 genç hafız belgesini aldı

Afyonkarahisar'da 155 genç hafız belgesini aldı

Afyonkarahisar'da 155 genç hafız belgesini aldı

Afyonkarahisar'da 155 genç hafız belgesini aldı
İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Işıl Sergen İdo Tatlıses Bülent Ersoy Tamer Karadağlı
Spor Mesut Özil Stefan Kuntz Hamit Altıntop
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Hava Durumu Nihal Yalçın Recep Tayyip Erdoğan Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Afyonkarahisar'da 155 genç hafız belgesini aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 20:29:51. #1.13#