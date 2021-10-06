Adıyaman'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ilçedeki bir işyerinde 2 şüphelinin elindeki paketi tartmak için geldiğini gördü.
Ekipler, paket içerisinde yaptığı aramada 84 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri