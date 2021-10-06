Adıyaman'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı - Haberler
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ilçedeki bir işyerinde 2 şüphelinin elindeki paketi tartmak için geldiğini gördü.

Ekipler, paket içerisinde yaptığı aramada 84 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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