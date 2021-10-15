5 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan aranan M.D. isimli şahsın Kadirli ilçesinde saklandığı bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsın saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan M.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

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