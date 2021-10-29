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Son dakika haberi | Kahramankazan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kızılcahamam, Kahramankazan, Beypazarı, Gölbaşı ve Çubuk ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı törenlerle kutlandı.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kızılcahamam, Kahramankazan, Beypazarı, Gölbaşı ve Çubuk ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı törenlerle kutlandı.

Program, Kaymakam Can Aksoy, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

İlçe stadında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, şiirlerin okunması ve Kızılcahamam Anadolu Lisesi Bando Takımı'nın geçiş yürüyüşle sona erdi.

Kahramankazan

Tören, Milli Egemenlik Parkı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Protokolün halkı ve öğrenceleri selamladığı programa, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayan, Garnizon Komutanı Hava Uçak Bakım Albay Naci Ünlü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Son dakika haberi | Kahramankazan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Son dakika haberi | Kahramankazan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Son dakika haberi | Kahramankazan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Son dakika haberi | Kahramankazan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Son dakika haberi | Kahramankazan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Son dakika haberi | Kahramankazan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Son dakika haberi | Kahramankazan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Son dakika haberi | Kahramankazan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri
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