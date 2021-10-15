2021 Yılı IV. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

RİZE (Habermetre) - Rize İli 2021 yılı IV. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Rize Valisi Kemal Çeber Başkanlığında Afad Acil Durum Yönetim Merkezinde gerçekleştirildi.

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesini, çalışmalarının koordine edilmesini ve il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla üçer aylık dönemler halinde gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantılarının 2021 yılı IV. Dönem Toplantısı, Vali Çeber başkanlığında yapıldı.

AFAD Acil Durum Yönetim Merkezinde gerçekleştirilen, sekretaryası İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünce yürütülen toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri, il kurum müdürleri ve diğer yetkililer katıldı.

Vali Çeber, toplantının açılışında yaptığı açıklamada; "Kamu kuruluşlarımızın yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesini ve il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü toplantımızın ana gündem maddesi, 2021 yılı III. döneminde ilimizde gerçekleştirilen yatırımları görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek ve bu yatırımların yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmesini yapmak olacaktır" dedi.

Toplantıda yatırımcı kuruluş temsilcileri tarafından 2021 yılı III. döneminde ilimizde gerçekleştirilen yatırım ve iş programlarını içeren sunumlar gerçekleştirildi. Yatırımcı kuruluş temsilcileri yatırım ve iş programlarını sunarlarken karşılaştıkları sorunları, hedeflerini ve gerçekleşme oranlarını belirtip, katılımcılardan gelen sorunları cevaplayarak karşılıklı çözüm önerileri sunuldu.

İlimizde 2021 yılı III. döneminde; ulaştırma- haber leşme sektöründe 78, eğitim sektöründe 11, turizm sektöründe 19, tarım sektöründe 76, enerji sektöründe 47, imalat sektöründe 29, konut sektöründe 9, sağlık sektöründe 15 ve diğer kamu hizmetleri (iktisadi-sosyal) sektöründe 132 olmak üzere toplam 416 proje ve iş yürütülmüştür.

Yürütülen 416 proje ve işin toplam tutarı 16 Milyar 721 Milyon 733 Bin ? olup bu projelere önceki yıllarda 5 Milyar 925 Milyon 415 Bin ? harcanmıştır. Projelerin 2021 yılı ödenekleri ise 4 Milyar 385 Milyon 516 Bin ?'dir.

2021 yılı III. döneminde yürütülen 416 adet projenin 70'i (%16, 8) bitirilmiştir. 269 adet (%65) proje üzerinde çalışmalar sürdürülmekte olup 33 adet (%7, 9) proje ve işin ihalesi beklenilmektedir. 43 adet (%10, 3) iş ve proje henüz başlamamıştır. Söz konusu projeler için 2021 yılı III. dönem sonu itibariyle toplam 8 Milyar 978 Milyon 420 Bin ? harcama yapılmıştır.

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