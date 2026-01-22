TOKİ AMASYA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Amasya kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Amasya kura sonuçları isim listesi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ işbirliğiyle yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Amasya'da kura çekimleri tamamlandı. 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 13:00'te Amasya Saraydüzü Kışlası Salonu'nda gerçekleştirilen çekimle, 2 bin 601 konutun hak sahipleri kesinleşti. Peki, TOKİ Amasya kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Amasya kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ AMASYA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ işbirliğiyle yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Amasya'daki kura çekimi bugün tamamlandı. 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 13:00'te Amasya Saraydüzü Kışlası Salonu'nda yapılan çekimle toplamda 2 bin 601 konutun hak sahipleri belli oldu.

Kura sonrası asil ve yedek hak sahiplerinin tam isim listesi resmi TOKİ sistemine yüklenecek. Başvuru sahipleri, listeden kendi adlarını kontrol ederek konut haklarının kesinleşip kesinleşmediğini takip edebilecek.

TOKİ AMASYA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Amasya TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek için başvuru sahiplerinin izlemesi gereken süreç oldukça basittir. Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin listesi TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanacaktır.

Başvuru sahipleri, siteye giriş yaptıktan sonra "Kura Sonuçları" veya "500 Bin Sosyal Konut Projesi" sekmesini seçerek Amasya ili ve başvuru türünü işaretleyerek sonuçlara ulaşabilir. Böylece hangi konutu kazandıkları, ödeme planları ve teslim tarihleri gibi bilgilere kolayca erişebilirler.

TOKİ AMASYA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Amasya'da 2 bin 601 konut için kura çekimi tamamlandı. Hak sahiplerinin isimleri asil ve yedek listeler halinde sisteme yüklenecek. Bu listeyi kontrol eden vatandaşlar, kazandıkları konut tipini ve ödeme detaylarını öğrenebilecek.

İsim listesi yayımlandığında hak sahipleri, peşinat ve taksit ödemelerini planlayabilecek, konut teslim sürecini takip edebilecek. Bu adım, sosyal konut projelerinde hak sahiplerinin işlemlerini kolaylaştıran kritik bir aşamadır.

AMASYA TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Amasya'daki TOKİ sosyal konut projelerinde konut fiyatları, konut tipi ve büyüklüğüne göre değişiyor. 240 ay (20 yıl) vade imkanıyla sunulan konutlarda ödenecek peşinat ve aylık taksitler şu şekilde belirlendi:

55 metrekarelik 1+1 konutlar: Satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL, peşinat 180 bin TL, aylık taksit 6 bin 750 TL.

65 metrekarelik 2+1 konutlar: Satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL, peşinat 220 bin TL, aylık taksit 8 bin 250 TL.

80 metrekarelik 2+1 konutlar: Satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL, peşinat 265 bin TL, aylık taksit 9 bin 938 TL.

Bu ödeme seçenekleri, vatandaşların uzun vadeli ve uygun koşullarla ev sahibi olmasına imkân sağlıyor.

TOKİ AMASYA ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Amasya TOKİ sosyal konut projelerinde ödemeler, %10 peşinat ve kalan tutarın 240 ay boyunca taksitlendirilmesi şeklinde planlandı. Her hak sahibi, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından TOKİ tarafından kendisine ödeme planı gönderilecek.

Peşinat ödemesi yapıldıktan sonra kalan tutar, uzun vadeli taksitlerle ödenerek konut sahipliği mümkün hale geliyor. Bu sistem, sosyal konut projesinin en önemli avantajlarından biri olan uygun ödeme koşullarını vatandaşlara sunuyor.

AMASYA TOKİ İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIM LİSTESİ

Amasya genelindeki toplu konut hamlesinde en büyük pay Merkez ilçeye ayrıldı. İlçe bazında dağılım ise şöyle:

Amasya Merkez: 2.100 konut

Merzifon: 150 konut

Göynücek: 126 konut

Gümüşhacıköy: 100 konut

Suluova: 80 konut

Hamamözü: 45 konut

Toplam 2.601 konut, ilçeler arasında paylaştırılarak hak sahiplerine teslim edilecek.