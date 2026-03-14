Emeklilere ÖTV'siz araç şartları, KİMLERİ KAPSIYOR? Emeklilere ÖTV'siz araç hangileri, listesi var mı?

Emeklilere Ötv'siz araç alınabileceğine dair paylaşımlar son günlerde sosyal medyada geniş şekilde yer aldı. Konuya ilişkin hazırlanan kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunulurken süreçle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ

Emeklilere ÖTV muafiyetiyle araç alınabileceğine dair iddiaların ardından gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifine çevrildi. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından hazırlanan teklif, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeriyor. Şubat sonu ile Mart başı döneminde TBMM Başkanlığı'na iletilen teklifin yasalaşması için Meclis sürecinin tamamlanması gerekiyor.

Sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında düzenlemenin yürürlüğe girdiğine dair paylaşımlar yer alsa da teklif henüz TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmedi. Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için uygulamaya alınmış bir düzenleme bulunmuyor. Meclis sürecinin ilerleyen aşamalarında teklifin ele alınması halinde komisyon ve genel kurul aşamalarında değerlendirilmesi gerekiyor.

EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI

Teklif metninde yer alan bilgilere göre düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor. Düzenleme kapsamında 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında bulunan esnaf ve sanatkâr statüsündeki kişiler ile 5510 sayılı Kanun'un 4/1-b maddesi kapsamında yaşlılık aylığı alan Bağ-Kur emeklileri yer alıyor. Bu nedenle SSK kapsamında emekli olan işçiler ile Emekli Sandığı kapsamında bulunan memur emeklileri kapsam dışında kalıyor.

Teklifte ayrıca araç alımına ilişkin bazı şartlar bulunuyor. Emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde kullanılabilecek bir hak tanınması öngörülürken bu hakkın yalnızca bir kez kullanılabileceği belirtiliyor. ÖTV muafiyeti ile alınan aracın binek otomobil olması gerekiyor. Araç satın alındıktan sonra 5 yıl boyunca satılamayacak, devredilemeyecek veya başka bir şekilde tasarrufa konu edilemeyecek. Bu süre dolmadan satış yapılması halinde ödenmeyen ÖTV tutarı ve gecikme faizi geri alınacak.

EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ HANGİLERİ, LİSTESİ VAR MI?

Kanun teklifinde araç marka ya da modeline ilişkin bir liste bulunmuyor. Metinde yalnızca alınabilecek araç türünün binek otomobil olması gerektiği belirtiliyor. Ticari araçlar düzenleme kapsamında yer almıyor.

Teklifin yasalaşması halinde araç türü, fiyat sınırı, başvuru yöntemi ve uygulama sürecine ilişkin ayrıntıların Hazine ve Maliye Bakanlığı ya da ilgili kurumlar tarafından açıklanması bekleniyor. Bu nedenle şu aşamada hangi araçların ÖTV muafiyeti kapsamında yer alacağına ilişkin resmi bir liste bulunmuyor.