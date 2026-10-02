1 milyon TL'lik ödeme sadece para piyasası fonlarını mı kapsıyor? Sadece para piyasasında bulunan fonların mı ödemesi yapılacak?

Tasfiye sürecindeki yatırım fonları için açıklanan ara ödeme uygulamasının kapsamı yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kararı doğrultusunda, mutabakat işlemleri tamamlanan katılma payı sahiplerine nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılacak. Peki, her fon için 1 milyon TL’ye kadar yapılacak ara ödeme yalnızca para piyasası fonlarını mı kapsıyor?

1 MİLYON TL'LİK ÖDEME SADECE PARA PİYASASI FONLARINI MI KAPSIYOR?

SPK’nın açıklamasına göre 1 milyon TL’ye kadar yapılacak ara ödeme yalnızca para piyasası fonlarıyla sınırlı değil. Düzenleme, tasfiye süreci devam eden ve mutabakat işlemleri tamamlanmış fonlardaki katılma payı sahipleri için uygulanacak.

Bununla birlikte SPK, getirilen yeni tasfiye usulünün öncelikli olarak para piyasası fonlarından başlamak üzere uygulanmasına karar verdi. Bu nedenle ara ödemelerin ilk aşamasında para piyasası fonları öne çıkacak.

Ara ödeme tutarının belirlenmesinde MKK'nın mutabakat sonuçları kapsamında her bir hak sahibi için belirleyeceği net yatırım tutarı esas alınacak. Her yatırımcı için her bir fon bakımından yapılacak ara ödeme 1 milyon TL ile sınırlandırılacak.

Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara belirlenen net yatırım tutarı kadar ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon TL ve üzerinde olan yatırımcılar için ise her bir fon özelinde en fazla 1 milyon TL ara ödeme gerçekleştirilecek.

Buradaki 1 milyon TL sınırı, yatırımcının tasfiye sonunda hak edeceği toplam tutarın kesin olarak 1 milyon TL olduğu anlamına gelmiyor. Yapılan ara ödeme, tasfiye sonucunda hak kazanılacak nihai tutardan mahsup edilecek.

SADECE PARA PİYASASINDA BULUNAN FONLARIN MI ÖDEMESİ YAPILACAK?

SPK'nın duyurusunda uygulamanın öncelikli olarak para piyasası fonlarından başlayacağı belirtiliyor. Dolayısıyla düzenleme yalnızca para piyasası fonlarına yönelik bir ödeme olarak açıklanmadı.

Tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanan katılma payı sahiplerine ara ödeme yapılması öngörülüyor. Ancak uygulamanın başlangıcında para piyasası fonlarına öncelik verilecek.

Serbest hisse fonlarında ise hesaplamaların devam ettiği belirtiliyor. Bu nedenle bu taraftaki sürecin daha uzun sürmesi bekleniyor. Buradaki uygulama, nihai tasfiye ödemesinden ayrı bir ödeme süreci olarak düzenlendi.

SPK kararına göre ara ödeme karşılığında herhangi bir katılma payı iade işlemi yapılmayacak. Söz konusu katılma payları nihai tasfiye ödemeleri sırasında iade edilecek. Böylece ara ödeme, tasfiye işleminin nihai sonucundan önce gerçekleştirilen ve son hesaplamada mahsup edilecek bir ödeme niteliği taşıyor.

TASFİYE SÜRECİNDEKİ FONLAR VE YATIRIMCI SAYISI

SPK tarafından daha önce Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy'e ait, TEFAS'ta işlem gören fonların alım-satımı durdurulmuş ve toplam 131 fonun tasfiyesine karar verilmişti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre söz konusu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklamalar, yurt dışı çıkış yasakları ve mal varlığı tedbirleri uygulanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sorunun sınırlı sayıda fonla ilgili olduğunu ve sistemik risk bulunmadığını belirtmişti.

SPK'nın ara ödeme düzenlemesi ise Tera Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. ve Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu ve tasfiye süreci devam eden fonlar için getirildi. Mutabakat işlemleri tamamlanan katılma payı sahiplerine, nihai tasfiye sonucunda hak kazanacakları tutardan mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılacak.

1 MİLYON TL SINIRI NASIL UYGULANACAK?

Ara ödeme hesaplamasında MKK tarafından yatırımcı bazında belirlenecek net yatırım tutarı dikkate alınacak. Her yatırımcıya, her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak.

Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında ise yatırımcıya bu tutarın tamamı kadar ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarının 1 milyon TL veya üzerinde olması halinde ise ara ödeme 1 milyon TL'yi aşmayacak.

Bu ödeme nihai tasfiye ödemesi değil. SPK'nın açıklamasına göre ara ödeme, tasfiye sonucunda hak kazanılacak nihai tutardan mahsup edilecek ve ek bir tazminat niteliği taşımayacak.