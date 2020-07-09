Güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı "Kaymakamlar toplantısı" ile "Güvenlik ve Asayiş toplantısı" Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapıldı.

"Kaymakamlar toplantısı" ile "Güvenlik ve Asayiş toplantısı" Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapıldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında "Kaymakamlar toplantısı" ile "Güvenlik ve Asayiş toplantısı yapıldı. Toplantılarda Covid-19 ile mücadele kapsamında alınacak tedbirler ile yapılacak denetimler, orman yangınlarının önlenmesi, yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının önlenmesi, Kurban bayramı, düğün-nişan-kına-asker uğurlama gibi programlarda yanıcı-patlayıcı havai fişek türü maddeler ile ateşli silah kullanımının önüne geçilmesi, boğulma vakaları konularında alınacak tedbirler, yapılacak denetimler ile kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği görüşüldü.

Vali Tutulmaz; toplantılarda görüş ve önerilerini dile getirdi, tecrübelerini paylaştı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA