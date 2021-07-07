Gürcistan'da yaralanan gazeteciler için dayanışma gösterisi düzenlendi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te dün yapılan protesto gösterisinde bazı grup üyelerinin saldırısı sonucu yaralanan 53 gazeteci için dayanışma gösterisi düzenlendi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te dün yapılan protesto gösterisinde bazı grup üyelerinin saldırısı sonucu yaralanan 53 gazeteci için dayanışma gösterisi düzenlendi.

Tiflis'te bazı muhalefet partileri ile sivil toplum kuruluşlarının akşam saatlerde parlamento binasının önünde organize ettiği gösteriye binlerce kişi katıldı.

Gösteride, dün LGBT üyelerinin yapacağı yürüyüş karşıtı protestoda yer alan bazı gruplar tarafından gazetecilerin hedef alınmasına tepki gösterildi.

Benzer protestolar, ülkenin çeşitli şehirlerinde de gerçekleştirildi.

Gazeteciler için düzenlenen dayanışma gösterisine tepki gösterenler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı. Gösteriye tepki gösteren birkaç grup, göstericilere, taş, plastik ve cam şişe ile bazı patlayıcı malzemeler attı.

Polis, aldığı güvenlik önlemleriyle saldırgan grubu ve göstericileri gece geç saatlerde bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Olayları kontrol etmekte zorlanan polis, birçok saldırganı gözaltına aldı.

Dün, LGBT üyelerinin yapacağı yürüyüş güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili