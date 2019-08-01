Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.671 0,29
BIST ANKARA 116.670 0,46
BIST ANTALYA 48.

1.08.2019 13:22
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.671 0,29
BIST ANKARA 116.670 0,46
BIST ANTALYA 48.951 0,45
BIST BALIKESİR 57.531 1,09
BIST BURSA 142.306 0,18
BIST DENIZLI 82.023 -0,54
BIST ISTANBUL 101.344 -0,08
BIST IZMIR 156.851 -0,46
BIST KAYSERI 340.292 0,19
BIST KOCAELI 245.860 0,17
BIST KONYA 63.309 -0,13
BIST TEKIRDAĞ 215.163 -1,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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