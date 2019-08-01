Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.671 0,29 BIST ANKARA 116.670 0,46 BIST ANTALYA 48.951 0,45 BIST BALIKESİR 57.531 1,09 BIST BURSA 142.306 0,18 BIST DENIZLI 82.023 -0,54 BIST ISTANBUL 101.344 -0,08 BIST IZMIR 156.851 -0,46 BIST KAYSERI 340.292 0,19 BIST KOCAELI 245.860 0,17 BIST KONYA 63.309 -0,13 BIST TEKIRDAĞ 215.163 -1,86

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)