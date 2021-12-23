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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.987.815.893Şişe Cam1.408.146.970Ereğli Demir Çelik1.190.143.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.987.815.893
Şişe Cam1.408.146.970
Ereğli Demir Çelik1.190.143.932
Kardemir (D)949.335.604
Tüpraş905.857.920
Türk Hava Yolları858.347.382
Yapı ve Kredi Bankası604.753.770
SASA Polyester568.729.909
Petkim483.543.600
Akbank409.751.750
ASELSAN390.368.922
Koza Altın383.023.481
Türk Telekom374.100.004
BİM Mağazalar361.687.959
Türk İlaç Serum338.666.653
İş Bankası (C)328.585.210
Koç Holding278.288.886
Doğan Holding271.885.626
Ford Otosan256.670.106
Halkbank255.878.257
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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