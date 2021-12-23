Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.987.815.893 Şişe Cam 1.408.146.970 Ereğli Demir Çelik 1.190.143.932 Kardemir (D) 949.335.604 Tüpraş 905.857.920 Türk Hava Yolları 858.347.382 Yapı ve Kredi Bankası 604.753.770 SASA Polyester 568.729.909 Petkim 483.543.600 Akbank 409.751.750 ASELSAN 390.368.922 Koza Altın 383.023.481 Türk Telekom 374.100.004 BİM Mağazalar 361.687.959 Türk İlaç Serum 338.666.653 İş Bankası (C) 328.585.210 Koç Holding 278.288.886 Doğan Holding 271.885.626 Ford Otosan 256.670.106 Halkbank 255.878.257 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi