Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.987.815.893Şişe Cam1.408.146.970Ereğli Demir Çelik1.190.143.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.987.815.893
|Şişe Cam
|1.408.146.970
|Ereğli Demir Çelik
|1.190.143.932
|Kardemir (D)
|949.335.604
|Tüpraş
|905.857.920
|Türk Hava Yolları
|858.347.382
|Yapı ve Kredi Bankası
|604.753.770
|SASA Polyester
|568.729.909
|Petkim
|483.543.600
|Akbank
|409.751.750
|ASELSAN
|390.368.922
|Koza Altın
|383.023.481
|Türk Telekom
|374.100.004
|BİM Mağazalar
|361.687.959
|Türk İlaç Serum
|338.666.653
|İş Bankası (C)
|328.585.210
|Koç Holding
|278.288.886
|Doğan Holding
|271.885.626
|Ford Otosan
|256.670.106
|Halkbank
|255.878.257
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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