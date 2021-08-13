Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası674.472.021Kardemir (D)544.068.561Şişe Cam378.385.317Tüpraş372.940.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası674.472.021
Kardemir (D)544.068.561
Şişe Cam378.385.317
Tüpraş372.940.598
Ereğli Demir Çelik260.858.234
Türk Hava Yolları228.500.233
Koç Holding227.299.685
Yapı ve Kredi Bankası219.564.647
Akbank178.467.193
Koza Altın164.444.394
Bim Mağazalar164.079.483
Ford Otosan118.418.233
Arçelik110.926.651
Tekfen Holding105.183.713
Petkim103.511.442
Aksa100.898.960
TAV Havalimanları92.567.691
SASA Polyester90.848.649
İş Bankası (C)85.420.548
Koza Madencilik84.316.149
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar oldu.
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