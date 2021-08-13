Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası674.472.021Kardemir (D)544.068.561Şişe Cam378.385.317Tüpraş372.940.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|674.472.021
|Kardemir (D)
|544.068.561
|Şişe Cam
|378.385.317
|Tüpraş
|372.940.598
|Ereğli Demir Çelik
|260.858.234
|Türk Hava Yolları
|228.500.233
|Koç Holding
|227.299.685
|Yapı ve Kredi Bankası
|219.564.647
|Akbank
|178.467.193
|Koza Altın
|164.444.394
|Bim Mağazalar
|164.079.483
|Ford Otosan
|118.418.233
|Arçelik
|110.926.651
|Tekfen Holding
|105.183.713
|Petkim
|103.511.442
|Aksa
|100.898.960
|TAV Havalimanları
|92.567.691
|SASA Polyester
|90.848.649
|İş Bankası (C)
|85.420.548
|Koza Madencilik
|84.316.149
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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